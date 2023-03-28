مارتينيس: وجود رونالدو مهم مع البرتغال

المصدر: لوكسمبورغ - أ ف ب

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اعتبر مدرب البرتغال الجديد الإسباني روبرتو مارتينيس، أن مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو لا يزال جزءاً مهماً في تشكيلته، بعد أن سجّل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024. وسجّل رونالدو «38 عاماً»، مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورغ في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 6 - 0، أول من أمس.

وقال مارتينيس: كريستيانو لاعب فريد من نوعه يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية، الخبرة التي يتمتع بها مهمة جداً في غرف ملابس الفريق.

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