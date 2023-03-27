المنتخب الإنجليزي.. الصحوة تتواصل وساوثجيت يتطلع للقب الأوروبي

المصدر: وام

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حظي فوز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم على نظيره الأوكراني 2-0 في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” باهتمام بالغ خاصة من وسائل الإعلام الإنجليزية.

وسجل هاري كين وبوكايو ساكا هدفين قادا بهما المنتخب الإنجليزي إلى الفوز الثمين مساء أمس لينفرد الفريق بصدارة المجموعة الثالثة في التصفيات، ويستحوذ الثنائي كين وساكا ومعهما المدرب جاريث ساوثجيت على عناوين معظم الصحف ووسائل الإعلام الإنجليزية اليوم.

وعزز كين رقمه القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بالمباريات الدولية مع المنتخب الإنجليزي، ورفع رصيده إلى 55 هدفا مع الفريق حتى الآن.

وكان هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي انفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده قبل أيام قليلة من خلال الهدف الذي سجله في الفوز على المنتخب الإيطالي 2-1.

ويتفوق كين حاليا على النجم الإنجليزي السابق واين روني الهداف التاريخي السابق للفريق بفارق هدفين.

ولكن كين لم يكن النجم الأول للمنتخب الإنجليزي في مباراة الأمس، وإنما واصل بوكايو ساكا /21 عاما/ نجم أرسنال الإنجليزي تألقه وسجل هدفا للفريق وقدم أداء قويا نال إشادة وسائل الإعلام والمتابعين، حيث وصفته صحيفة "ذي جارديان" بأنه "المحطم ساكا".

وفي الوقت نفسه، وجه المدرب ساوثجيت رسالة قوية بعد المباراة، وأكد من خلالها أن المنتخب الإنجليزي لن يتنازل عن حلم المنافسة على لقب البطولة الأوروبية في إشارة إلى أن ما يقدمه في التصفيات حاليا يمثل تمهيدا لما يسعى لتقديمه بعد ذلك في النهائيات.

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