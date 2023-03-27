بسبب وجبة السحور.. منتخب المغرب يتعرض للعنصرية في مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرضت بعثة منتخب المغرب لموقف عنصري، بمقر إقامتها في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويتواجد منتخب المغرب حالياً في مدريد، استعداداً لخوض مباراة ودية غداً الثلاثاء، أمام بيرو على ملعب ميتروبوليتانو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، انتشرت صوراً لموظفي الفندق الذي تقطن فيه البعثة المغربية، يسخرون من لاعبي منتخب المغرب الذين كانوا يتناولون وجبة السحور المعتادة في رمضان استعداداً للصيام، واستهدفت هذه المجموعة لاعبي منتخب المغرب بألفاظ عنصرية في تعليقاتهم على الصور التي نشروها عبر حساباتهم الشخصية على "إنستجرام".

واشتكى الموظفون في تعليقاتهم البقاء لساعات متأخرة داخل الفندق، عكس الأيام العادية، بسبب وجبة السحور للاعبي منتخب المغرب.

وأعلنت الجماهير المغربية عن غضبها الشديد برسائل استنكارية لإدارة الفندق، حيث علقت على الحسابات الرسمية للفندق على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت تقييمات ضعيفة له.

ومن جانبها ردت إدارة الفندق بمنشور رسمي، قالت فيه: "ندين أي عمل عنصري ونعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإهانة"، مؤكدة إن الموظفين الذين ظهروا في الصور، لا ينتمون للفندق، بل يتم اللجوء لهم عندما تكون هناك حاجة لذلك.

وشددت إدارة الفندق على إن هؤلاء الأشخاص تم وضعهم تحت تصرف الشرطة، لمحاسبتهم على ما قاموا به.

يذكر أن منتخب المغرب واصل تألقه تحت قيادة المدرب الشاب وليد الركراكي، وفاز قبل أيام على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية، مثلت الظهور الأول لأسود الأطلس، عقب إنجاز كأس العالم 2022.

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