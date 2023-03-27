أرغب في البقاء مع ريال مدريد.. أنشيلوتي يرد من جديد على عرض البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على عرض تدريب منتخب البرازيل، مشدداً على إن رغبته تكمن في الاستمرار مع الميرنغي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات أنشيلوتي التي رد فيها على إمكانية رحيله عن تدريب الريال بسبب تراجع النتائج مؤخراً لتولي تدريب منتخب البرازيل، على الرغم من استمرار عقده مع الميرنغي حتى صيف 2024، حيث قال في تصريح مقتضب: "أريد الاستمرار في ريال مدريد، أنا سعيد هنا".

وتابع: "لقد قلت مرات عديدة إنني سأواصل حياتي كلها في ريال مدريد".

يذكر أن ريال مدريد يرتبط بثلاث مباريات مصيرية خلال الفترة المقبلة، أولها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 5 أبريل المقبل، ومواجهتي الذهاب والإياب ضد تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لهما 12 و18 أبريل المقبل.

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