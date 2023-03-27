الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.. 3 أهداف تفصل مبابي عن المركز الرابع

المصدر: وكالات

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استمر تألق كيليان مبابي، حيث بدأت فرنسا مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بالفوز 4-صفر على هولندا وسيتطلع المهاجم الشاب للوصول إلى آفاق جديدة عندما تلعب فرنسا خارج أرضها مع أيرلندا في المجموعة الثانية اليوم الاثنين.

وأحرز مبابي 38 هدفا مع منتخب فرنسا يحتل بهم المركز الخامس في ترتيب هدافي البلاد عبر التاريخ بفارق ثلاثة أهداف عن أسطورة فرنسا السابق ميشيل بلاتيني و15 خلف المتصدر أوليفييه جيرو.

وقال مبابي، قائد منتخب فرنسا الجديد بعد اعتزال هوجو لوريس دوليا في يناير كانون الثاني الماضي، في مؤتمر صحفي أمس الأحد "إنه لشرف كبير أن أكون خلفه (بلاتيني) لكنه هدفي التالي في طريقي نحو القمة، "ميشيل، مع ذلك، أسطورة وسيظل دائمًا أسطورة. سواء تجاوزت رقمه الآن أو في يوم آخر، سيبقى ميشيل بلاتيني".

وسجل مبابي ثنائية في استاد فرنسا يوم الجمعة الماضي عندما سحقت فرنسا هولندا بطريقة قاسية.

وقال مبابي البالغ من العمر 24 عاما "نريد أن نظهر أنه بإمكاننا أن نكون فريقا عظيما، هذه هي هوية هذا الجيل - هذه الرغبة في العظمة، الكثير من اللاعبين لديهم نفس الرغبة".

ويعتقد لاعب باريس سان جيرمان، الذي حول بمفرده تقريبا تأخر بلاده 2-صفر أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للتعادل 3-3 قبل أن تخسر بركلات الترجيح، أن أيرلندا ستكون منافسا صعبا في ملعب أفيفا، وحذر من أن "هذه المباراة لن تكون بالسهولة التي قد يعتقدها الناس".

وردا على سؤال حول إيفان فيرجسون البالغ من العمر 18 عاما والذي سجل هدفه الدولي الأول في الفوز الودي 3-2 على لاتفيا الأسبوع الماضي، قال مبابي "دعونا نأمل أن يكون هادئا. إذا كان كذلك، فهذا يعني أننا سنقدم عملا جيدا"

للقيام بذلك، ستعتمد فرنسا على ثنائي قلب الدفاع المكون من دايو أوباميكانو وإبراهيما كوناتي بعدما أثبتا كفائتهما يوم الجمعة الماضي.

وقال المدرب ديدييه ديشان عندما سئل عن الثنائي الذي لعب معا في رازن بال شبورت لايبزيج في الفترة من 2017 إلى 2021 "لقد لعبا الكثير من المباريات معا، ومع مرور الوقت هناك دائما مجال للتحسين.

"إنهم لاعبون شباب في أعلى مستوى مع أنديتهم. كانوا معنا في كأس العالم، حتى لو لعب دايوت أكثر من كوناتي. لديهم الكثير من الصفات ويجب عليهم التأكيد قبل أن يمكن مقارنتهم بالآخرين".

وتستضيف هولندا جبل طارق في مباراة المجموعة الثانية الأخرى اليوم الاثنين.

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