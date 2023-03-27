لقطة نالت استحسان الملايين.. رفع أذان المغرب داخل ملعب تشيلسي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقام نادي تشيلسي حفل إفطار جماعي للمسلمين، بمعقله ستامفورد بريدج، في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء أمس الأحد 26 مارس، ولبى مئات المسلمين دعوة البلوز.

وجاءت تلك اللفتة التاريخية احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتم رفع أذان المغرب من داخل معقل تشيلسي، ونالت هذه اللقطة استحسان الملايين حول العالم، وأصبح تشيلسي أول نادٍ في الدوري الإنجليزي يقيم إفطاراً مفتوحاً.

وأذاعت قنوات "بي إن سبورتس"، مقتطفات من حفل الإفطار الذي نظمه تشيلسي بالتعاون مع مؤسسة "الخيمة الرمضانية" الخيرية.

وكان تشيلسي أعلن قبل أيام إقامة حفل إفطار جماعي للمسلمين على بملعبه ستامفورد بريدج، لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وأكد في بيانه أن جميع المساجد وأعضاء النادي والمشجعين وأطفال المدارس المسلمين مدعويين لحضور الحفل، رفقة طاقم عمل النادي الإنجليزي.

ويتواجد حالياً تشيلسي بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو مركز لا يليق بتاريخ البلوز، حيث خاض تشيلسي 27 مباراة حتى الآن، فاز في 10 منها، وتعادل 8 مباريات، وخسر 9 مباريات.

لقطة نالت استحسان الملايين.. رفع أذان المغرب داخل ملعب تشيلسيpic.twitter.com/9mEDdecMLq — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 27, 2023

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