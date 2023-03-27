رئيس الاتحاد البرازيلي يؤكد: أنشيلوتي خيار اللاعبين والجماهير المفضل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيز، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، يعتبر المرشح المفضل لدى اللاعبين وكذلك الجماهير، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السامبا.

وقال رودريجيز في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو الدولية": "سنكون أخلاقيين للغاية في نهجنا وسنحترم العقود المعمول بها، نحترم العمل الذي قام به المدرب وناديه (ريال مدريد)، وأي نهج آخر سيكون عدم احترام لقادة الأندية المعنية، لذلك علينا الصبر لانتظار اللحظة المناسبة لإجراء تلك المحادثات".

وأضاف: "لا يوجد شيء محدد في الوقت الحالي بخصوص المدرب القادم، نحن بحاجة إلى مدرب يحظى باحترام وإعجاب اللاعبين، وأنشيلوتي ليس فقط المفضل لدى اللاعبين، لكن أيضاً المفضل للمشجعين لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "أنشيلوتي يحظى باحترام كل اللاعبين، ليس فقط رونالدو نازاريو (الظاهرة رونالدو) أو فينيسيوس جونيور، لكن أيضاً كل الذين لعبوا معه، أنا معجب به حقاً بسبب صدقه في طريقة عمله واحترامه له، إنه لا يحتاج إلى مقدمات للحديث عنه، إنه مدرب كبير حقاً".

وأتم رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قائلاً: "في كل مكان أذهب إليه في البرازيل، في جميع الملاعب، يطالب المشجعون بالتعاقد مع أنشيلوتي، دعونا ننتظر اللحظة المناسبة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك أم لا".

ويبحث الاتحاد البرازيلي عن مدرب جديد لخلافة تيتي في تدريب المنتخب الأول، بعد رحيل الأخير عن السامبا عقب الخروج من بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي.

وكانت تقارير صحفية أكدت توصل أنشيلوتي لاتفاق بشأن توليه تدريب منتخب البرازيل، قبل أن ينفي الاتحاد البرازيلي تلك الأنباء في وقت سابق.

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