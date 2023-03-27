تعرض للإيقاف بتهمة التلاعب.. من هو كريستيان ستيليني مدرب توتنهام الجديد؟

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان نادي توتنهام رحيل مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بعد 16 شهراً تولى فيها تدريب السبيرز، قبل أن يتركه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، جمعها من 28 مباراة، حيث فاز 15 مباراة، وتعادل 4 مباريات، وخسر 9 مباريات.

وجاء قرار توتنهام بفك التعاقد مع كونتي بسبب تراجع مستوى توتنهام، وتوديعه لأكثر من مسابقة، وأكد مسؤولو النادي الإنجليزي في البيان الرسمي أن مساعد كونتي وهو كريستيان ستيليني سيتولى تدريب توتنهام بمساعدة رايان ماسون كمدرب مساعد للفترة المتبقية من الموسم الحالي 2023/2022.

من هو مدرب توتنهام الجديد كريستيان ستيليني؟

يبلغ كريستيان ستيليني من العمر 48 عامًا، ويحمل الجنسية الإيطالية، بدأ مسيرته كلاعب في الدوريات الأدنى بإيطاليا حتى لعب لنادي كومو بالدرجة الأولى عام 2002، وانضم إلى يوفنتوس عام 2003، لكنه تعرض لإصابة قوية، حيث لعب فقط مع اليوفي مباراتين، وانتقل بعدها إلى نادي جنوى، ولعب لنادي باري الإيطالي بين سنوات 2007 إلى 2010، في مركز قلب الدفاع كما كان يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وبدأ بالتدريب بعد اعتزاله عام 2010.

جاءت البداية التدريبية لكريستيان ستيليني كمساعد مع نادي سيينا موسم 2011/2010، ثم انضم إلى طاقم أنطونيو كونتي في يوفنتوس، وفي عام 2012 تم إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمدة عامين ونصف بعد اتهامه بالتلاعب بنتائج المباريات، ليعود مرة أخرى كمدرب للشباب مع جنوى من 2015 إلى 2017، ثم تولى الإدارة الفنية لألساندريا الإيطالي، لكنه أقيل بعد شهور قليلة بسبب تراجع النتائج، والتحق كمساعد مرة أخرى مع كونتي في نادي انتر ميلان موسم 2020/2019 وتوج مع الفريق الإيطالي بلقب الدوري، وتولى ستيليني قيادة انتر ميلان في 3 مباريات، بسبب غياب كونتي للإيقاف.

وانضم كريستيان ستيليني مرة أخرى للجهاز المعاون لكونتي في توتنهام، وقاد الفريق اللندني 4 مباريات بسبب غياب كونتي لمروره بوعكة صحية، ونجح ستيليني في قيادة توتنهام للفوز فيها، وجاءت أمام مرسيليا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

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