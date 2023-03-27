مسيرة مليئة بالإنجازات.. كل ما قدمه رونالدو بقميص منتخب البرتغال

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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كريستيانو رونالدو، واحد من أهم وأبرز لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، فما حققه من إنجازات فردية وجماعية خلال مسيرته الكروية، كانت كفيلة بوضعه ضمن قائمة العظماء في اللعبة الأكثر شعبية بالعالم.

مهمته تحطيم الأرقام القياسية، سواء مع الفرق التي لعب لها أو مع منتخب بلاده البرتغال، وبرغم اجتيازه الثامنة والثلاثين من عمره، وهو معدل سني كبير في لعبه كرة القدم، لا يزال النجم المخضرم قادراً على تحقيق الأرقام القياسية، التي كانت علامة مميزة على مدار سنوات في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وأضاف رونالدو خلال الأيام القليلة الماضية 4 أهداف إلى رصيده مع منتخب بلاده البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، جاء هدفين منهما في شباك منتخب ليختنشتاين الخميس الماضي، ومثلهما أمام لوكسمبورغ أمس الأحد، ليعزز رقمه القياسي إلى 122 هدفاً مع منتخب البرتغال في 198 مباراة.

كم عدد أهداف رونالدو مع منتخب البرتغال؟

إجمالي المباريات 198

إجمالي عدد الأهداف 122

إجمالي صناعة الأهداف 43

كأس العالم

مباريات 22

أهداف 8

صناعة أهداف 2

تصفيات كأس العالم

مباريات 47

أهداف 36

صناعة أهداف 14

دوري الأمم الأوروبية

مباريات 11

أهداف 7

صناعة أهداف 2

كأس أمم أوروبا

مباريات 25

أهداف 14

صناعة أهداف 9

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

مباريات 37

أهداف 35

صناعة أهداف 4

كأس القارات

مباريات 4

أهداف 2

صناعة أهداف 1

وديات

مباريات 52

أهداف 20

صناعة أهداف 11

بطولات رونالدو مع منتخب البرتغال

كأس أمم أوروبا 2016

دوري الأمم الأوروبية 2020

كاد رونالدو أن يحقق كأس أمم أوروبا مع البرتغال في أول مشاركة دولية له عام 2004، عندما استضافت بلاده المسابقة، لكن البرتغال خسرت في النهائي من اليونان بهدف دون رد، لكن الأقدار ابتسمت لرونالدو وتوج بيورو 2016، رغم إصابته في المباراة النهائية.

وبجانب اليورو، نجح رونالدو في قيادة منتخب البرتغال للتتويج ببطولة دوري أمم أوروبا في أول نسخة لها بالتفوق على هولندا في النهائي، وبخلاف البطولتين، لم ينجح رونالدو في تحقيق أي لقب آخر في مسيرته مع البرتغال.

شارك رونالدو في 5 نسخ لبطولة كأس العالم، كانت أولها في ألمانيا عام 2006 وخرج من الدور نصف النهائي، ثم نسخة 2010 وخرج من دور الـ 16، ونسخة 2014 وخرج من دور المجموعات، ونسخة 2018 وخرج من دور الـ 16، وأخيراً نسخة 2022 وخرج من الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من إنجازاته التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن رونالدو لم ينجح في تحقيق الكأس الذهبية الأغلى مع منتخب البرتغال على مدار الـ 5 مشاركات المختلفة، وكان أفضل إنجاز له هو بلوغ نصف النهائي عام 2006.

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