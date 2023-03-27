إنجلترا تواصل انتصاراتها ورونالدو يقود البرتغال لفوز كبير

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024)، بفوزه 2-0 على نظيره الأوكراني أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، التي شهدت أمس أيضاً فوز منتخب إيطاليا على مضيفه منتخب مالطة 2-0.

وانفرد المنتخب الإنجليزي بصدارة المجموعة، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من منتخبي إيطاليا ومقدونيا الشمالية، علماً بأن الأخير غاب عن فعاليات هذه الجولة.

وعلى استاد «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن، واصل هاري كين هز الشباك مع المنتخب الإنجليزي، وسجل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 37، وأضاف زميله بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

ورفع كين رصيده إلى 55 هدفاً في المباريات الدولية مع المنتخب الإنجليزي، علماً بأنه انفرد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، بعد هدفه في مرمى إيطاليا بالجولة الأولى من التصفيات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، استعاد المنتخب الإيطالي بعد هزيمته 1-2 أمام إنجلترا في الجولة الأولى، وتغلب على مضيفه منتخب مالطة بهدفين نظيفين سجلهما ماتيو ريتيجي وماتيو بيسينا في الدقيقتين 15 و27.

وواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك، وأحرز هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الكبير 6-0 على مضيفه منتخب لوكسمبورغ في المجموعة العاشرة، التي شهدت اليوم أيضاً فوز سلوفاكيا على البوسنة والهرسك 2-0، وأيسلندا على ليشتنشتاين 7-0.

وحقق منتخب كازاخستان مفاجأة كبيرة في التصفيات، وقلب تأخره أمام المنتخب الدنماركي بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3-2 في الشوط الثاني، ليحرز الفريق أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثامنة بالتصفيات، التي شهدت اليوم أيضاً فوز سلوفينيا على سان مارينو 2-0 وفنلندا على أيرلندا الشمالية 1-0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز