أيرلندا تتحدى فرنسا وهولندا لاستعادة التوازن في تصفيات يورو 2024

المصدر: وام

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يواجه كل من المنتخبين الفرنسي والهولندي لكرة القدم اختبارا مهما جديدا غدا “الإثنين” عندما يحل الأول ضيفا على نظيره الأيرلندي، ويستضيف الثاني منتخب جبل طارق في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024).

وتتباين أهداف المنتخبين الفرنسي والهولندي من المباراتين في ظل النتيجة، التي انتهت إليها مباراة الفريقين سويا في الجولة الأولى من التصفيات؛ حيث فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الهولندي برباعية نظيفة ليتصدر المجموعة مبكرا بفارق الأهداف أمام المنتخب اليوناني الذي فاز على منتخب جزر فارو 3-0 في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ومع حصول المنتخب اليوناني على راحة من الجولة الثانية في التصفيات، تبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب الفرنسي للانفراد بصدارة المجموعة من خلال أي نتيجة إيجابية يحققها غدا.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي من خلال المباراة الثانية التي يحمل فيها كيليان مبابي شارة قائد الفريق، بعد قرار المدرب ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بمنح المهاجم مبابي شارة القيادة خلفا لحارس المرمى هوجو لوريس الذي اعتزل اللعب الدولي بعد انتهاء كأس العالم 2022.

وكافأ مبابي مدربه على هذا القرار بتسجيل هدفين في المباراة أمام هولندا ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 38 هدفا في 67 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي بفارق 15 هدفا فقط عن زميله أوليفيه جيرو الهداف التاريخي للفريق.

وبرغم غيابه عن الجولة الأولى من التصفيات، استعد المنتخب الأيرلندي لهذه المباراة المهمة والصعبة التي تنتظره غدا أمام وصيف بطل العالم، وتغلب الفريق على نظيره اللاتفي 3-2 وديا يوم الأربعاء الماضي.

ويرغب المنتخب الأيرلندي في تحقيق الفوز غدا ليكون ضربة بداية قوية في رحلة البحث عن تأشيرة التأهل للبطولة الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي المباراة الأخرى، تبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب الهولندي لاستعادة الاتزان بعد الهزيمة الثقيلة أمام فرنسا؛ حيث يواجه الفريق اختبارا سهلا على ملعبه أمام منتخب جبل طارق.

ويدرك المنتخب الهولندي أهمية المواجهة غدا في ظل المنافسة التي ينتظرها من باقي فرق المجموعة (فرنسا واليونان وأيرلندا) على بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات.

وفي مباريات أخرى غدا بالجولة الثانية من التصفيات، تلتقي بولندا مع ألبانيا ومولدوفا مع التشيك في المجموعة الخامسة والنمسا مع استونيا والسويد مع أذربيجان في المجموعة السادسة والمجر مع بلغاريا ومونتنجرو (الجبل الأسود) مع صربيا في المجموعة السابعة.

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