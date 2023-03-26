عودة ميسي لبرشلونة .. الحلم المستحيل

المصدر: البيان

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باتت عودة النجم الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، إلى كامب نو اشبه بالحلم المستحيل رغم اقتراب موعد انتهاء عقده في الصيف، مع ناديه الحالي نسبة لحالة الجمود وعدم التواصل بين ميسي ورئيس نادي برشلونة لابورتا

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي برشلونة ليس في عجلة من أمره ويفكر في بعض الأمور قبل أي تحرك محتمل.

ويزعم التقرير أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، سيبذل جهدًا لإعادة ميسي فقط إذا كان اللاعب يعتزم العودة.

ونظرًا لأن ميسي ولابورتا لا يتحدثان بشكل خاص، فقد تصل هذه المعلومات إلى الرئيس عبر تشافي أو أي لاعب آخر.

وهي عوامل لا تبشر بالعودة ، رغم محاولات جماهير نادي برشلونة في أكثر من مناسبة التاكيد بان ميسي بات قريباً من العودة لبرشلونة لكن الواقع الحالي يعقد العودة ويجعل منها اقرب للمستحيل خاصة في ظل العروض الكبيرة للاعب من قبل نادي الهلال السعودي التي كشفتها وسائل اعلام سعودية مؤخرا

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