إسبانيا تهزم النرويج بثلاثية في تصفيات يورو 2024

المصدر: وام

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حقق المنتخب الإسباني لكرة القدم فوزاً ثميناً بنتيجة 3-0 على نظيره النرويجي، أمس، في افتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024).

واقتسم المنتخب الإسباني بذلك صدارة المجموعة الأولى مع منتخب اسكتلندا الذي فاز بدوره على نظيره القبرصي 3-0 في مباراة أخرى جرت أمس.

وحسم المنتخب الإسباني الشوط الأول من المباراة، على استاد «لا روزاليدا» في مدينة ملقة، بهدف مبكر سجله داني أولمو في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل خوسيلو، الذي شارك في الدقيقة 81، الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 84 و85.

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