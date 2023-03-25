الجواد «بروم» بطلاً لشوط «كأس دبي الذهبي» في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: البيان

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فاز الجواد "بروم" بقيادة الفارس رايان مور بشوط "كأس دبي الذهبي" الذي يمتد لمسافة 3200 متر على أرضية عشبية وهو سباق من الفئة الثانية مخصص للخيول المهجنة الأصيلة، اليوم السبت ضمن منافسات كأس دبي العالمي بنسخته الـ 27 في دبي.

وتمكن "بروم" المملوك لـ مساكي كاتسوشيما وإشراف المدرب أيدان أوبراين، من حسم الشوط الثاني متفوقا على الجواد "سيسكاني" من اسطبلات جودولفين بفارق بلغ أقل من طول واحد.

وبهذا الفوز حصل "بروم" على جائزة مالية قدرها 580 ألف دولار أمريكي، بينما حصل سيسكاني في المركز الثاني على مبلغ 200 ألف والثالث 100 ألف، بالإضافة لعدة جوائز مالية حتى المركز الثامن، لتبلغ مجموع جوائز الشوط مليون دولار أمريكي برعاية الطاير للسيارات.

ويقام كأس دبي العالمي بنسخته الحالية رقم 27، وانطلق السباق لأول مرة عام 1996، وتبلغ مجموع جوائز النسخة الحالية 30.5 مليون دولار أمريكي ليكون بذلك أغلى سباق خيول في العالم.

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