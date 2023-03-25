من أجل تقديمه.. توخيل يصل مقر بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل توماس توخيل المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، إلى مقر النادي تمهيداً لتقديمه في مؤتمر صحفي، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأعلن بايرن ميونخ أمس الجمعة بشكل رسمي تعيين توخيل مدرباً للفريق، خلفاً لجوليان ناجلسمان.

ومن المقرر أن يتم تقديم توخيل بشكل رسمي، في حضور الإعلام بتواجد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبافاري.

ويسجل توخيل ظهوره الأول كمدرب لبايرن ميونخ، في مباراة بوروسيا دورتموند بالجولة 26 من بطولة الدوري الألماني، المقرر لها السبت المقبل.

وتعتبر مواجهة بوروسيا دورتموند بمثابة مباراة مصيرية بالنسبة للبايرن في ظل الصراع الدائر بين الفريقين على صدارة البوندسليغا، إذ يتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري حالياً برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

يذكر أن توخيل ظل بدون نادٍ، منذ مطلع الموسم الحالي بعد قرار إقالته من تدريب تشيلسي، بسبب تراجع النتائج.

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