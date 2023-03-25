رغم اجتيازه الـ 38.. رونالدو يتمسك بالمشاركة في يورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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برغم اجتيازه الثامنة والثلاثين من عمره، لا يزال نجم كرة القدم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قادراً على تحقيق الأرقام القياسية، التي كانت علامة مميزة على مدار معظم السنوات في مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وبعد شهرين فقط من انتقاله إلى النصر السعودي، ليفتح صفحة جديدة في سجله الاحترافي المتميز، واصل اللاعب البرتغالي المخضرم تحقيق الأرقام القياسية من خلال رقم قياسي جديد وتعزيز رقمين قياسيين آخرين يمتلكهما بالفعل.

وسجل رونالدو هدفين ليساهم بقدر كبير في فوز منتخب البرتغال على منتخب ليشتنشتاين 4-0 مساء الخميس الماضي في الجولة الأولى من مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، ومع بداية المباراة، انفرد رونالدو بلقب عميد لاعبي العالم من خلال خوض المباراة رقم 197 له مع الفريق.

وكان رونالدو اجتاز رصيد الماليزي سوه تشين آن (195 مباراة دولية) خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2022 ثم عادل في نفس البطولة رصيد الكويتي الشهير بدر المطوع (196 مباراة) قبل أن ينفرد أمس بلقب عميد لاعبي العالم من خلال خوض المباراة رقم 197.

ولا يزال رونالدو قادرا على تعزيز هذا الرقم والابتعاد به واجتياز حاجز الـ 200 مباراة خاصة أن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد للمنتخب البرتغالي أبدى رغبة في الاستعانة بخبرة رونالدو رغم وجود العديد من العناصر المميزة في صفوف الفريق.

ويطمح رونالدو إلى مواصلة اللعب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) ما يعني أنه قد يشارك مع المنتخب البرتغالي في عدد من مباريات التصفيات، ما يساهم في زيادة رصيده من المباريات.

كما يستطيع رونالدو مواصلة تعزيز رقمين قياسيين آخرين يمتلكهما، ونجح في تمديدهما أمس من خلال هدفيه في مرمى ليشتنشتاين، حيث يستحوذ رونالدو على لقب الهداف التاريخي لمنتخبات العالم برصيد 120 هدفا من بينها ثنائية الأمس.

وكان رونالدو تصدر قائمة أبرز الهدافين مع منتخبات بلادهم متفوقا على الإيراني على دائي (109 أهداف).

كما يتصدر رونالدو حاليا قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مدار مسيرتهم الاحترافية مع الأندية والمنتخبات برصيد 830 هدفا، ولا يقترب منه سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 800 هدف.

ويستطيع رونالدو تعزيز هذه الأرقام القياسية الثلاثة مجددا من خلال مباراة المنتخب البرتغالي التالية بتصفيات يورو 2024، والتي يلتقي فيها منتخب لوكسمبورج يوم الأحد المقبل.

ويمتلك رونالدو رقمين قياسيين آخرين يمكن تعزيزهما من خلال هذه المباراة، حيث يتصدر منتخب لوكسمبورج قائمة أكثر المنتخبات التي واجهها رونالدو خلال مسيرته الكروية برصيد 10 مواجهات سابقة متفوقا بهذا على المنتخب الإسباني (9 مواجهات).

كما يتصدر نفس المنتخب قائمة أكثر المنتخبات التي اهتزت شباكها بأهداف رونالدو وذلك برصيد 9 أهداف متقدما بهذا على منتخبي ليتوانيا والسويد، اللذين اهتزت شبالك كل منهما 7 مرات سابقة بتوقيع رونالدو.

الجدير بالذكر أن منتخب ليتشنشتاين انضم أمس إلى قائمة المنتخبات التي اهتزت شباكها بأهداف رونالدو ليصل عدد المنتخبات في هذه القائمة إلى 47 منتخبا.

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