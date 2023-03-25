3 أرقام قياسية تدخل غريزمان تاريخ فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق أنطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا، أكثر من رقم قياسي خلال مشاركته مع الديوك في مباراة هولندا، أمس الجمعة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، التي انتهت لصالح فرنسا برباعية نظيفة.

وافتتح غريزمان التهديف لصالح منتخب فرنسا بهدف مبكر، بعد مرور دقيقة و55 ثانية فقط على بداية اللقاء، وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن هدف غريزمان هو الأسرع لمنتخب فرنسا منذ هدف لويس ساها أمام جزر فارو في 11 أكتوبر 2006، الذي أحرزه بعد 37 ثانية فقط.

وواصل غريزمان سلسلة مشاركته المتتالية مع منتخب فرنسا التي امتدت لـ 75 مباراة متتالية وهو ثاني الأرقام القياسية لهداف أتلتيكو مدريد، كما أصبح غريزمان صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي منتخب فرنسا التاريخيين برصيد 43 هدفاً.

وحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات الأوروبية، ليتصدر المجموعة الثانية مبكراً، ويأتي منتخب اليونان في الوصافة بنفس الرصيد، وبفارق الأهداف.

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