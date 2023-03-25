نسبة انتقاله للسعودية 50%.. الكشف عن آخر تطورات مستقبل ميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، آخر التطورات الخاصة باحتمالية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

وقال دياز في تصريحات للبرنامج الرياضي السعودي "ملعب SBC": "هناك إمكانية كبيرة لانتقال ميسي إلى الدوري السعودي تصل إلى نسبة 50%".

وتابع: "ميسي لن يعود لبرشلونة بسبب رئيس النادي خوان لابورتا، العلاقة سيئة بين الطرفين بسبب الطريقة التي خرج بها ميسي من برشلونة".

وأكد دياز في نهاية تصريحاته أن نادي اتحاد جدة السعودي يتفاوض حالياً مع نجوم عالميين، للتوقيع معهم بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن اسم ميسي ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي بعد اهتمام ناديي الهلال واتحاد جدة بالتعاقد معه، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وفي نفس الوقت يسعى مسؤولو النادي الفرنسي لتمديد عقد ميسي لمدة موسم آخر على الأقل وعدم رحيله بنهاية الموسم الجاري.

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