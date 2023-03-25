رداً على عرض النصر السعودي.. مودريتش: للمرة المائة أتمنى البقاء في ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، على ما تردد مؤخراً بشأن اقترابه من التوقيع مع النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورحيله عن صفوف الميرنغي.

وقال مودريتش خلال تصريحات صحفية، رداً على عرض النصر السعودي: "أسمع أن هناك عرض من النصر للانتقال إلى صفوفه ومزاملة رونالدو من جديد، لكن ما يقال مجرد افتراضات وشائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع: "أمنيتي معروفة أن أبقى في ريال مدريد، كما أنني لا أتأثر بالشائعات، وأكررها للمرة المائة أتمنى البقاء في ريال مدريد".

وعن استمراره مع منتخب كرواتيا، قال مودريتش: "أنا هنا حتى بطولة يورو المقبلة، وبعدها سأقرر".

وارتبط اسم مودريتش بالانتقال إلى النصر السعودي لمزاملة قائد العالمي كريستيانو رونالدو مرة أخرى بعدما سبق وتزامل الثنائي في صفوف ريال مدريد، إلا إنه الأمر الذي نفاه النجم الكرواتي.

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