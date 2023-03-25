مارتينيز المتضرر الأكبر.. قانون جديد بشأن حراس المرمى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فرض مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، قانوناً جديداً على اللعبة، يطبق بداية الموسم الجديد 2024/2023، سيكون أكثر المتضررين منه بإيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين.

وبحسب ما أعلنه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يتمكن حراس المرمى من تشتيت انتباه اللاعب المسدد لركلة الجزاء، عن طريق تأخير التنفيذ أو لمس القائم أو العارضة أو الشباك.

وعلى خلفية القانون الجديد فإن حارس المرمى لن يكون مسموحاً له سوى بالوقوف على خط المرمى والتصدي للكرة بالطريقة القانونية، دون تجاوز الخط.

ويأتي القانون الجديد في أعقاب التصرفات المستفزة التي قام بها إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين، في نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام منتخب فرنسا أثناء تسديد الديوك لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الأرجنتيني لصالحه في النهاية، وهو الأمر نفسه الذي فعله خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021.

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