حقيقة التلاعب بخطوط التسلل .. فيديو يحسم جدل إلغاء هدف الريال في الكلاسيكو

المصدر: وكالات

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رغم مرور قرابة أسبوع على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، إلا أن الجدل لا يزال مستمرا بشأن إلغاء هدف "الملكي" الثاني بداعي التسلل الذي انقلبت بعده المباراة لصالح العملاق الكتالوني بنتيجة 2-1.

وفيما كانت النتيجة 1-1 قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، هزّ لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو الشباك على ملعب كامب نو.

ولم يشر حكم الراية إلى وجود تسلل في الهدف، ولكن بعد التحقق من حكم الفيديو المساعد، تبيّن أن المهاجم في حالة تسلل وألغي الهدف.

ونشر حكم الفيديو المساعد VAR لقطة تظهر تقدم كتف أسينسيو على كتف مدافع برشلونة جولس كوندي لإثبات صحة إلغاء الهدف، وفقا لقناة الحرة.

لكن هذه اللقطة لم تكن كافية لإقناع المدرب كارلو أنشيلوتي والعديد من أنصار الفريق الملكي، وذهب بعضهم إلى أنه قد تم التلاعب بخطوط التسلل.

ولكن الفيديو الجديد الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي التقط من الجهة المعاكسة، يظهر أن أسينسيو كان متقدما بشكل واضح عن آخر مدافع لبرشلونة لحظة تمرير الكرة له.

وأثار إلغاء الهدف سجالا بين أنشيلوتي وتشافي هيرناندييز مدرب برشلونة، واستمر الجدل بين أنصار الفريقين إلى الآن.

@MisterCruyff14 hermano !! Acá te dejo un vídeo desde otro ángulo .



Para ver si los TONTOS del culo Del Real trampas dejan de decir q los ROBAMOS !! pic.twitter.com/u4xzWIaUPo — Negritocule14 (@Miguel91112115) March 24, 2023

وعبر أنشيلوتي بعد المباراة بشكل صريح عن شكوكه في إلغاء الهدف وقال "لم نفز بسبب حالة تسلّل لا نزال نشكّك فيها".

وتابع "لم تكن مؤكدة. لدينا شكوك حيالها، ونحمل معنا إلى مدريد هذه الشكوك".

لكن رأي مدرب برشلونة تشافي كان مختلفاً تماماً "هذا واضح، التسلل واضح، هذا شيء علمي، أليس كذلك؟ فاجأني تصريح أنشيلوتي".

وتابع "من دون في إيه آر، تكون الأمور أصعب. أصبحت الأمور أكثر عدلاً، خصوصاً في حالات التسلل".

وأردف المدرب والنجم السابق لبرشلونة "قد يكون من الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة يد، لكن في هذه الحالة أنا متفاجئ من أنشيلوتي".

ولم تعتمد الدوريات الكبرى في العالم إلى الآن التقنية نصف الآلية لكشف التسلل التي استخدمت في كأس العالم في قطر وتستخدم الآن في دوري أبطال أوروبا.

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