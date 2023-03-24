سون يحرز هدفين في أول ظهور لكلينسمان مدربا لكوريا الجنوبية

المصدر: أ ب

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انتهت مباراة يورغن كلينسمان الأولى كمدير فني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم بالتعادل بنتيجة 2-2 مع كولومبيا، اليوم الجمعة، وسجل سون هيونغ مين هدفين.

كانت هذه أول مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية منذ خسارته أمام منتخب البرازيل في دور الـ16 بكأس العالم في قطر، وأول مباراة لكلينسمان منذ تدريبه منتخب الولايات المتحدة عام 2016.

منح سون التقدم للفريق المضيف بنتيجة 2-0 في الشوط الأول على ملعب كأس العالم في أولسان. وسجل خاميس رودريغيز وخورخي كاراسكال لكولومبيا في بداية الشوط الثاني.

وبهذا، أحرز سون، مهاجم توتنهام، هدفه الدولي السابع والثلاثين.

تولى كلينسمان تدريب منتخب كوريا الجنوبية خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي قاد الكوريين إلى دور الـ16 من مونديال 2022. وكان درب في السابق منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ ومنتخب الولايات المتحدة.

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