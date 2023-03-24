تمهيداً لرحيل أنشيلوتي.. ريال مدريد يتأهب للتعاقد مع بوتشيتينو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد يجهز لتقديم عرض إلى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لتولي تدريب الميرنغي خلال الفترة المقبلة خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويمهد ريال مدريد لرحيل أنشيلوتي، بعدما عانى الميرنغي من تذبذب في المستوى خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ترتب عليه تراجع النتائج، خاصة على ببطولة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، مشيرة إلى أن جوزيه مورينيو ضمن قائمة خيارات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أيضاً، وأوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت، وكذلك توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، وإن كان الأخير على وشك الخروج من القائمة في ظل اقترابه من تدريب بايرن ميونخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي يضع فيه مسؤولو توتنهام، بوتشيتينو ضمن حساباتهم أيضاً للعودة إلى تدريب السبيرز من جديد، خلفاً لأنطونيو كونتي الذي باتت أيامه معدودة مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن ريال مدريد يرتبط بمواجهتين هامتين مع تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 12 و18 أبريل المقبل، سيكون لهما دوراً كبيراً في حسم مصير أنشيلوتي.

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