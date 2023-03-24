قمتان مع السيتي وأرسنال.. جدول مباريات ليفربول في شهر رمضان

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يخوض فريق ليفربول العديد من المواجهات القوية خلال شهر رمضان الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعتبر هي المسابقة الوحيدة التي ينافس فيها الريدز حالياً، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا في وقت سابق، من دور الـ 16 على يد ريال مدريد بنتيجة 2/6، مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفي نفس الوقت، سبق وودع ليفربول بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزي (كأس كاراباو)، ولم يتبقى للريدز حالياً سوى المنافسة في الدوري الإنجليزي لحجز مقعد يؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويخوض ليفربول 5 مباريات في شهر رمضان، بينها مواجهة مانشستر سيتي في كلاسيكو ناري بالجولة 29 من البريميرليغ.

مباريات ليفربول في شهر رمضان

مانشستر سيتي × ليفربول

1 أبريل 2023

15:30 بتوقيت الإمارات

تشيلسي × ليفربول

4 أبريل 2023

23:00 بتوقيت الإمارات

ليفربول × أرسنال

9 أبريل 2023

19:30 بتوقيت الإمارات

ليدز يونايتد × ليفربول

17 أبريل 2023

23:00 بتوقيت الإمارات

ليفربول × نوتينغهام

22 أبريل 2023

18:00 بتوقيت الإمارات

ويتواجد ليفربول حالياً في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة جمعها من 26 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا من البريميرليغ.