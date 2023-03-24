بينهما توتنهام.. سببان وراء انقلاب إدارة بايرن ميونخ على ناجيلسمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، سر انقلاب إدارة نادي بايرن ميونخ على جوليان ناجيلسمان المدير الفني للبافاري، التي دعتها لدراسة ملف رحيله وفتح باب المفاوضات مع توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، لتوليه المسؤولية بدلاً منه، حيث أكدت أن نادي توتنهام الإنجليزي كان جزء من السبب الثاني للانقلاب.

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن إدارة بايرن ميونخ تعتبر أن ناجيلسمان يتحمل وحده مسؤولية فقدان النادي الألماني لـ 10 نقاط في بطولة الدوري منذ انطلاق العام الجاري 2023، مشيرة إلى أن الإدارة البافارية ارتأت بأن الوقت الأمثل لتسريح ناجيلسمان سيكون خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيتسنى لتوخيل الاستعداد بشكل جيد لقيادة البايرن في القمة المرتقبة ضد بوروسيا دورتموند المقرر إقامتها 1 أبريل المقبل، بالجولة 26 من البوندسليغا.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن السبب الثاني يكمن في شعور مسؤولي بايرن ميونخ بأن توخيل لن يظل بدون نادٍ فترة طويلة، خاصة في ظل اهتمام توتنهام بالتعاقد معه ليحل مكان أنطونيو كونتي مدرب السبيرز، مشيرة إلى أن هذا العامل ساهم بشكل كبير في تحرك الإدارة الألمانية سريعاً للتوصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني، على أمل التوقيع الرسمي معه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ فقد صدارة الدوري الألماني مؤخراً لصالح بوروسيا دورتموند، وتراجع البافاري إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر دورتموند بـ 54 نقطة.

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