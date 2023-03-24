كلاسيكو منتظر.. مواعيد مباريات برشلونة في شهر رمضان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض فريق برشلونة أكثر من مباراة هامة خلال شهر رمضان الجاري، في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا، الأربعاء 5 أبريل، ويدخل البرسا المباراة وهو صاحب الأفضلية بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

مباريات برشلونة في شهر رمضان

إلتشي × برشلونة

الدوري الإسباني

السبت 1 إبريل 2023

11 مساءً بتوقيت الإمارات

برشلونة × ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 5 أبريل 2023

11 مساءً بتوقيت الإمارات

برشلونة × غيرونا

الدوري الإسباني

الإثنين 10 أبريل 2023

11 مساءً بتوقيت الإمارات

خيتافي × برشلونة

الدوري الإسباني

الأحد 16 أبريل 2023

6:15 مساءً بتوقيت الإمارات

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفاً برصيد 56 نقطة.

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