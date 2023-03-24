العارضة سقطت بشكل مفاجئ..حارس مرمى غانا ينجو من إصابة قاتلة (فيديو)

المصدر: البيان

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إصابة قاتلة كادت أن تودي بحياة جوزيف وولاكوت، حارس مرمى منتخب غانا، خلال إحدى الحصص التدريبية "للنجوم السوداء"، عندما سقطت عارضة المرمى على قدمه اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.

وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب "بابا يارا" في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

ومن حسن حظ الحارس الغاني أنه تحرك إلى الأمام قليلا قبل ثوان فقط من سقوط الإطار، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.

لحسن الحظ تمكن الحارس من المشي وحيدا دون أي مساعدة من أحد، وغادر الملعب على الفور.

في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانا رسميا كشف فيه تفاصيل ما جرى مع وولاكوت، البالغ 26 عاما.

وجاء في البيان: "خلال التدريب المسائي لمنتخبنا سقط حارس المرمى جوزيف وولاكوت على الأرض بعد إصابته بكدمة في الأنسجة الرخوة في إصبع القدم اليمنى".

وأضاف: "قام الفريق الطبي على الفور بتقييمه وقدم له العلاج اللازم، كما تم تقييم إصابة وولاكوت لاحقا في الغرفة الطبية بفندق الفريق".

وختم البيان وفقا لروسيا اليوم: "لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام، يود الفريق الطبي أن يؤكد لجماهيرنا أن وولاكوت سيكون متاحا للمدرب".

ويلعب وولاكوت بصفوف فريق تشارلتون أتليتيك الإنجليزي، الذي انضم إليه في يوليو العام الماضي، قادما من فريق سويندون تاون.

وشارك الحارس الغاني مع فريقه الإنجليزي في 20 مباراة بجميع البطولات في الموسم الجاري، استقبلت شباكه فيها 23 هدفا، بينما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات فقط.

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