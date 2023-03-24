مع الأندية والمنتخبات.. ميسي يصل إلى 800 هدف في مسيرته الكروية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

وجاء هدف ميسي الـ 800 في فوز منتخب الأرجنتين على بنما بهدفين دون مقابل، في لقاء ودي جمعهما على ملعب مونيمنتال، ومثل الظهور الأول للأرجنتين بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022، ديسمبر الماضي.

وسجل ميسي الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في شباك بنما بالدقيقة 89، من ركلة حرة مباشرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، ليرفع ميسي رصيده من الأهداف خلال مسيرته الكروية بالكامل مع الأندية والمنتخبات إلى 800 هدف.

جاءت أهداف ميسي 99 منها مع منتخب الأرجنتين، و672 هدفاً مع برشلونة، و29 هدفاً مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

يذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 بعد غياب طويل دام 36 عامًا، بفضل تألقه الكبير في البطولة وتسجيله 7 أهداف، ساهمت في الصعود بالتانغو إلى منصات التتويج.

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