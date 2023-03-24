أول مباراة بعد إنجاز المونديال.. استقبال أسطوري لمنتخب الأرجنتين وميسي (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقبلت جماهير الأرجنتين منتخب بلادها بشكل حافل، في أولى مبارياته الرسمية بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

واستضاف منتخب الأرجنتين على ملعب مونيمنتال نظيره بنما في مباراة ودية، انتهت لصالح التانغو بهدفين دون رد، وكانت تمثل الظهور الأول للتانغو منذ التتويج بلقب كأس العالم 2022، ديسمبر الماضي.

وقبل المباراة توافد المشجعون على العاصمة بوينس آيرس لاستقبال الأبطال المتوجون بالكأس الذهبية، وهتفت الجماهير الأرجنتينية بصخب لتحية اللاعبين، واستقبلتهم بطريقة عاطفية، ولم يستطيع لاعبو منتخب الأرجنتين ومدربهم ليونيل سكالوني حبس دموعهم أمام ما فعلته جماهير التانغو.

يذكر أن منتخب الأرجنتين اقتنص لقب كأس العالم من نظيره منتخب فرنسا بفضل ركلات الترجيح، ليحصد لقبه الثالث في تاريخه والأول بعد غياب 36 عامًا.

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