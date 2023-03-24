أوزيل.. مسيرة كروية حافلة أنهتها الإصابات مبكراً

المصدر: وام

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مع تعرضه لعدة إصابات في الآونة الأخيرة، اضطر نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل لإعلان اعتزاله اللعب برغم أنه لا يزال في الرابعة والثلاثين من عمره .

وانضم أوزيل إلى قائمة النجوم، الذين اعتزلوا اللعب في سن مبكرة نسبيا ومن بينهم أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي اعتزل في نفس السن، والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الذي اعتزل في الثالثة والثلاثين من عمره، والهولندي ماركو فان باستن الذي أجبرته الإصابات أيضا على الاعتزال وهو في الحادية والثلاثين من عمره.

وحظي أوزيل بمسيرة احترافية مميزة، بدأها قبل أكثر من 17 عاما، وكان في السابعة عشرة من عمره.

وكان نجم كرة القدم الألماني على مدار مسيرته صانعا مميزا للعب والأهداف، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين صنعا للأهداف بالدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا إضافة للمباريات الدولية مع المنتخبات.

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