بـ197 مباراة دولية.. كريستيانو رونالدو عميد لاعبي العالم
نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في الانفراد بلقب عميد لاعبي العالم، كأكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.
وبمشاركته في مباراة ليختنشتاين المقامة حالياً بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، يكون النجم البرتغالي قد خاض 197 مبارة دولية، لينفرد بالصدارة، بعد أن كان يتقاسمها مع الكويتي بدر المطوع بـ 196 مباراة لكل منهما.
وكان منتخب المغرب قد حرم رونالدو من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما أقصى منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.
ولم يستدع البرتغالي روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي بدر المطوع لقائمته التي خاضت بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة يناير الماضي، ليحرمه من فرصة زيادة رصيده الدولي، وتوسيع الفارق مع رونالدو.
قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية:
كريستيانو رونالدو - البرتغال - 197 مباراة
بدر المطوع - الكويت - 196 مباراة
سوه تشين آن - ماليزيا - 195 مباراة
أحمد حسن - مصر - 184 مباراة
أحمد مبارك - عمان - 183 مباراة
سيرجيو راموس - إسبانيا - 180 مباراة
أندريس غواردادو - المكسيك - 179 مباراة
محمد الدعيع - السعودية - 178 مباراة
كلاوديو سواريز - المكسيك - 177 مباراة
جيانلويجي بوفون - إيطاليا - 176 مباراة
يذكر أن عميد اللاعبين هو أحد الألقاب المعنوية التي تُمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية.