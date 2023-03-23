بـ197 مباراة دولية.. كريستيانو رونالدو عميد لاعبي العالم

المصدر: البيان

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نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في الانفراد بلقب عميد لاعبي العالم، كأكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

وبمشاركته في مباراة ليختنشتاين المقامة حالياً بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، يكون النجم البرتغالي قد خاض 197 مبارة دولية، لينفرد بالصدارة، بعد أن كان يتقاسمها مع الكويتي بدر المطوع بـ 196 مباراة لكل منهما.

وكان منتخب المغرب قد حرم رونالدو من تحقيق هذا الإنجاز، بعدما أقصى منتخب البرتغال من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

ولم يستدع البرتغالي روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي بدر المطوع لقائمته التي خاضت بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة يناير الماضي، ليحرمه من فرصة زيادة رصيده الدولي، وتوسيع الفارق مع رونالدو.

قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية:

كريستيانو رونالدو - البرتغال - 197 مباراة

بدر المطوع - الكويت - 196 مباراة

سوه تشين آن - ماليزيا - 195 مباراة

أحمد حسن - مصر - 184 مباراة

أحمد مبارك - عمان - 183 مباراة

سيرجيو راموس - إسبانيا - 180 مباراة

أندريس غواردادو - المكسيك - 179 مباراة

محمد الدعيع - السعودية - 178 مباراة

كلاوديو سواريز - المكسيك - 177 مباراة

جيانلويجي بوفون - إيطاليا - 176 مباراة

يذكر أن عميد اللاعبين هو أحد الألقاب المعنوية التي تُمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية.

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