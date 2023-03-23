150 مليون يورو.. نابولي يحدد سعر أوسيمين مقابل بيعه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد نادي نابولي سعر بيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن نابولي حدد 150 مليون يورو (132 مليون جنيه إسترليني)، نظير بيع أوسيمين الصيف المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بضمه، مثل مانشستر يونايتد وأرسنال.

ويقاتل مانشستر يونايتد بشكل أكبر للتعاقد مع أوسيمين، بطلب من الهولندي إيريك تين هاغ مدرب النادي الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وانضم أوسيمين إلى صفوف نابولي صيف 2020، لمدة 5 مواسم، قادماً من ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

وشارك أوسيمين مع نابولي خلال الموسم الجاري في 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 4 أهداف أخرى.

ويقدم أوسيمين أداء مميزاً مع نابولي، حيث ساهم في تصدر البارتينوبي لترتيب الكالتشيو برصيد 71 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، وهو ما يقربه من حسم لقب الدوري لأول مرة منذ 33 عامًا.

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