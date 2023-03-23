فيديو .. حارس مرمى يسجل أكثر الأهداف غرابة في تاريخ الساحرة المستديرة

المصدر: وكالات

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سجل حارس المرمى الأرجنتيني، لياندرو ريكينا، أحد أكثر الأهداف غرابة في تاريخ الساحرة المستديرة، خلال فوز فريقه كوبريسال 3-1 على منافسه كولو كولو، خلال منافسات الدوري التشيلي لكرة القدم.

وفي الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ومع تقدم فريقه بالفعل بنتيجة 2-0، سدد ريكينا "الكرة من داخل منطقة جزائه" ووقتها كان حارس مرمى الفريق الخصم خارج مرماه.

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Así fue la anotación de Leandro Requena desde su propia puerta y que dejó a Brayan Cortés quieto, provocando el error del portero albo en el #CSLvsCCxTNTSports. pic.twitter.com/HDL2K22QnS — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 18, 2023

ومرت الكرة بطريقة غريبة من فوق رأس حارس فريق كولو كولو، برايان كورتيس، وما زاد الأمر غرابة هو "تعثره" أثناء محاولته اللحاق بالكرة التي سكنت أخيرا المرمى، معلنة عن تسجيل الهدف الثالث.

ووفقا لـ"TNT Sports Chile"، فقد تم تسجيل الهدف من مسافة 101 متر تقريبا، وإذا تم التصديق على ذلك من قبل "موسوعة غينيس للأرقام القياسية"، فسيكون الهدف هو الأطول في تاريخ كرة القدم، حسب ما نقلت قناة الحرة عن "سي إن إن" الإخبارية.

والرقم القياسي المسجل حاليا هو 96.01 مترا، والذي حققه حارس مرمى فريق نيوبورت كاونتي، توم كينج، في 19 يناير عام 2021 خلال مباراة جمعت فريقه مع منافسه تشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، وفقا لـ"موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وقال ريكينا "سألت خوان سيلفا، مدير النادي، ما إذا كان طلب تسجيل الرقم القياسي سيتم تقديمه حقا وقال لي "نعم بالتأكيد"، وفقا لموقع "راديو بيو بيو شيلي".

وأضاف" نحن الآن ننتظر ما هو مطلوب للتحقق من المسافة الحقيقية"، مؤكدا أن الاتحاد التشيلي لكرة القدم اتصل بمدير النادي للتحقق من قياسات الملعب وهي تزيد قليلا على 150 مترا".

ويعتقد ريكينا أن ارتفاع ملعب كوبريسال 2400 متر فوق مستوى سطح البحر، ربما يكون قد لعب دورا في "هدفه الرائع"، حسب "بيو بيو".

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