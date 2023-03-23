عدوى فيروسية تطيح بخمسة لاعبين من تشكيلة هولندا

المصدر: وكالات

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عاد خمسة لاعبين في تشكيلة منتخب هولندا المعلنة لمواجهة فرنسا في المباراة الافتتاحية من تصفيات أمم أوروبا، إلى بلادهم بعد إصابتهم بعدوى فيروسية.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، أن مهاجم ليفربول كودي غاكبو ومدافع بايرن ميونيخ ماتيس دي ليخت إلى جانب سفين بوتمان وجوي فيرمان وبارت فيربروغن غادروا المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي، ولم يخض الاتحاد في تفاصيل بشأن الفيروس.

ويشكل رحيل اللاعبين ضربة أخرى للمدير الفني رونالد كومان قبل المباراة الأولى بولايته الثانية كمدرب للمنتخب الوطني الهولندي، وانسحب لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ وجناح أياكس ستيفن بيرغوين بالفعل من التشكيلة الأسبوع الماضي بسبب الإصابة.

وسعى كومان إلى التخفيف من تأثير الغيابات قائلا إنه لا يزال يثق في فريقه.

وأضاف ”لدي لاعبان في كل مركز هجومي. على الورق لدي ستة مهاجمين، وهذا يكفي بالنسبة لي”.

واستدعى كومان لاعب خط وسط بايرن ميونيخ رايان غرافينبيرش، وكجيل شيربن لاعب فيتيس أرنهيم، ومدافع إنتر ميلان ستيفان دي فريج كبدائل للاعبين الخمسة المصابين بالفيروس.

ويواجه منتخب هولندا نظيره الفرنسي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2022، على ملعب فرنسا غداً الجمعة في تصفيات المجموعة الثانية قبل أن يعود لمواجهة منتخب جبل طارق يوم الإثنين في روتردام.

وقال كومان إن منتخب فرنسا يمتلك لاعبين رائعين في جميع أنحاء الملعب، لكنه خص بالذكر كيليان مبابي الذي أحرز ثلاثية في نهائي المونديال، قائلا إنه لاعب ”يمكنه تغيير مسار المباراة بمفرده”.

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