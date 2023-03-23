بسبب برشلونة.. تشيلسي يدرس فسخ عقد أوباميانغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يدرس مسؤولو نادي تشيلسي، فسخ التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب الفريق الإنجليزي، رغم امتداد عقده مع البلوز حتى يونيو 2024.

وبحسب إذاعة "كواترو" الإسبانية، فإن تشيلسي يرغب في فسخ عقد أوباميانغ بعدما ظهر اللاعب في غرفة ملابس برشلونة، عقب فوز الفريق الكتالوني على ريال مدريد قبل أيام في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني، وهو الأمر الذي أغضب مسؤولو النادي الإنجليزي بشدة.

وتداوت صوراً لأوباميانغ في غرفة ملابس برشلونة بعد انتهاء الكلاسيكو الذي استضافه على ملعب كامب نو، وانتهى بفوز البرسا على الريال بهدفين مقابل هدف واحد، وكان من أبرزها صورة له مع فيران توريس لاعب برشلونة.

وشارك أوباميانغ مع تشيلسي هذا الموسم في 19 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع هدفاً واحداً.

يذكر أن أوباميانغ انضم إلى تشيلسي سبتمبر الماضي قادماً من برشلونة، بعقد يمتد حتى عام 2024.

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