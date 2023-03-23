جافي على "رادار" الأندية الإنجليزية بعد احتمالية رحيله عن برشلونة

المصدر: وام

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دخل لاعب برشلونة الإسباني جافي على "رادار" كبرى أندية الدوري الإنجليزي، بعد رفض القضاء الإسباني الاستئناف، الذي تقدم به برشلونة بشأن قيد اللاعب، بحيث بات النادي الإسباني مهددا بفقدان أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها في مشروعه الجديد لبناء فريق قوي قادر على حصد البطولات لسنوات طويلة قادمة.

وعلى مدار الفترة الماضية، أكدت معظم التقارير الإعلامية أن الثنائي جافي وبيدري يعيدان إلى برشلونة ذكريات الثنائي المتميز أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز، اللذين قادا الفريق لعصره الذهبي إلى جوار الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث حصد هذا الثنائي مع ميسي العديد من الألقاب لبرشلونة في مختلف البطولات.

وكانت المحكمة الاقتصادية في برشلونة أصدرت الأسبوع الماضي حكمها بإلغاء القرار القضائي السابق الخاص بأحقية النادي في قيد جافي ضمن قائمة الفريق الأول بالنادي، ليصبح برشلونة مهددا بخسارة هذا اللاعب، الذي يمثل جزءا من مستقبل الفريق.

وقدم برشلونة استئنافا على قرار المحكمة الاقتصادية ، ولكن القضاء رفض الاستئناف أيضا ليظل النادي مهددا بفقدان موهبته الشابة.

وكان برشلونة دخل في صراع مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" قبل شهور بسبب قرار الرابطة برفض قيد اللاعب بابلو مارتين باييز جافيرا (جافي) /18 عاما/ ما يعني قدرة اللاعب على الانتقال لأي ناد آخر بنهاية الموسم الحالي مجانا ودون أي استفادة مالية لبرشلونة.

ومع حكم القضاء ورفض الاستئناف، عاد جافي إلى قوائم فريق الشباب بالنادي مع إلغاء عقده مع الفريق الأول والذي تضمن شرطا جزائيا بلغ مليار يورو.

وشكل هذا صدمة قوية لبرشلونة لاسيما وأن اللاعب يمكنه التوقيع مجانا لأي من الأندية الكبيرة الراغبة في التعاقد معه وذلك بنهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأشارت تقارير إعلامية عدة أن جافي يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبيرة خاصة أندية الدوري الإنجليزي وفي مقدمتها مانشستر يونايتد وليفربول.

وتؤكد الإحصائيات أن جافي من أبرز العناصر التي ساهمت في تفوق برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم؛ حيث يتصدر الفريق جدول المسابقة بفارق 12 نقطة أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.

وخلال 25 مباراة خاضها جافي مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، صنع اللاعب29 فرصة لزملائه ومرر 796 تمريرة.

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