بينها الكلاسيكو وقمة ليفربول والسيتي.. تعرف على مباريات شهر رمضان 2023
تٌلعب عدداً من المباريات الهامة والحاسمة في مختلف الدوريات والمسابقات حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.
وستكون من بين هذه المباريات، التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الإفريقية، ومواجهة الكلاسيكو الإسباني بين ناديي برشلونة وريال مدريد، وكذلك مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بجانب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وانطلقت الإثنين الماضي فترة التوقف الدولي، وتستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري، ويتخللها عدداً من المباريات الدولية للمنتخبات.
مباريات شهر رمضان 2023
1 رمضان
23 مارس 2023
إيطاليا x إنجلترا
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية
2 رمضان
24 مارس 2023
فرنسا x هولندا
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية
مصر x مالاوي
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
3 رمضان
25 مارس 2023
المغرب x البرازيل
مباراة ودية
6 رمضان
28 مارس 2023
مالاوي x مصر
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
10 رمضان
1 أبريل 2023
مانشستر سيتي x ليفربول
الدوري الإنجليزي
بايرن ميونخ x بروسيا دورتموند
الدوري الألماني
الأهلي المصري x الهلال السوداني
دوري أبطال إفريقيا
11 رمضان
2 أبريل 2023
نابولي x ميلان
الدوري الإيطالي
13 رمضان
4 أبريل 2023
تشيلسي x ليفربول
الدوري الإنجليزي
14 رمضان
5 أبريل 2023
برشلونة x ريال مدريد
إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
18 رمضان
9 أبريل 2023
ليفربول x أرسنال
الدوري الإنجليزي
20 رمضان
11 أبريل 2023
مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ
بنفيكا x انتر
دوري أبطال أوروبا
21 رمضان
12 أبريل 2023
ريال مدريد x تشيلسي
ميلان x نابولي
دوري أبطال أوروبا
22 رمضان
13 أبريل 2023
مانشستر يونايتد x إشبيلية
الدوري الأوروبي
27 رمضان
18 أبريل 2023
الهلال x النصر
الدوري السعودي
تشيلسي x ريال مدريد
نابولي x ميلان
دوري أبطال أوروبا
28 رمضان
19 أبريل 2023
بايرن ميونيخ x مانشستر سيتي
انتر ميلان x بنفيكا
دوري أبطال أوروبا
29 رمضان
20 أبريل 2023
إشبيلية x مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي