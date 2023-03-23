رونالدو عن أزمته مع اليونايتد: في محنتي عرفت أصدقائي الحقيقيين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن خيبة أمله في فترة أزمته الأخيرة مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، بسبب أصدقائه.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزها صحفي شبكة "سكاي سبورتس" فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عندما نكون في قمة الجبل، غالباً لا نرى الموجود بالأسفل، مررت بمرحلة سيئة من مشواري الاحترافي، ليس لدي أي مشاكل في الاعتراف بذلك، لكن الحياة تمضي".

وتابع رونالدو في هذا الشأن، قائلاً: "عرفت أصدقائي الحقيقيين في تلك اللحظات الصعبة".

وكان رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد نوفمبر 2022، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بسبب الحوار التليفزيوني الذي أجراه وهاجم فيه إدارة النادي الإنجليزي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي يناير الماضي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة، وخاض النجم البرتغالي مع العالمي حتى الآن 8 مباريات أحرز خلالها 9 أهداف وصنع هدفين.

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