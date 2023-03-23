قمة «مارادونا» انطلاقة قوية لتصفيات «يورو 2024»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أقل من عامين على مباراتهما على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، تتجدد المنافسة بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي في بداية مشوار التأهل للنسخة الجديدة من البطولة العريقة التي تستضيفها ألمانيا منتصف العام المقبل.

وتستحوذ المباراة التي يحتضنها استاد «دييغو أرماندو مارادونا» بمدينة نابولي على القدر الأكبر من الاهتمام بين جميع المباريات التي تقام اليوم في افتتاح فعاليات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لـ(يورو 2024). وتفتتح الجولة الأولى اليوم بثماني مباريات، تتقدمها هذه المواجهة بين حامل اللقب ووصيفه.

وتمنح المواجهة بين الفريقين ضربة بداية قوية ومثيرة للتصفيات، حيث يلتقي حامل اللقب ووصيفه في صراع مبكر على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة أخرى بين منتخبي مقدونيا الشمالية ومالطة. وفي مباريات أخرى اليوم بالتصفيات نفسها يلتقي كازاخستان مع سلوفينيا والدنمارك مع فنلندا وسان مارينو مع إيرلندا الشمالية في المجموعة الثامنة والبوسنة والهرسك مع أيسلندا وسلوفاكيا مع لوكسمبورغ والبرتغال مع ليختنشتاين في المجموعة العاشرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز