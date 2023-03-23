"كهربا" يتوج بجائزة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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توج محمود عبدالمنعم (كهربا)، مهاجم فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتصويت الجماهير.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، فوز كهربا بجائزة لاعب الجولة الخامسة، عقب فوزه في الاستطلاع الذي أجراه أمس الثلاثاء واستمر لمدة 24 ساعة.

وحصل كهربا على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء، حيث نال 49.4% من إجمالي عدد المشاركين بالتصويت، الذين بلغ عددهم 255 ألفا و 521مصوتا.

وتفوق نجم الأهلي على الزامبي كلاتوس شاما، لاعب فريق سيمبا التنزاني، الذي حصل على 5ر43%، وكذلك على زميله في الفريق الأحمر الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي نال 9ر4%، والمالي ساديو كانوتيه، لاعب سيمبا الذي حصل على 2ر2%.

وتقمص كهربا دور البطولة خلال فوز الأهلي الكبير 4 / صفر على مضيفه القطن الكاميروني في منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات للمسابقة القارية، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك)، في المباراة التي أقيمت بمدينة جاروا الكاميرونية يوم الجمعة الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بالبطولة، برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي تأهل لدور الثمانية بالمسابقة منذ الجولة الرابعة، على القمة برصيد 11 نقطة، فيما يقبع القطن في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ويسعى الأهلي للفوز على ضيفه الهلال 1 / صفر فقط في الجولة السادسة (الأخيرة) الشهر المقبل، لينال ورقة الترشح الثانية بتلك المجموعة برفقة صن داونز إلى الأدوار الإقصائية للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب.

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