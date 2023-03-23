قمة "تكسير عظام" بين حامل اللقب ووصيفه في تصفيات يورو 2024

المصدر: وام

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بعد أقل من عامين على مباراتهما على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، تتجدد المنافسة بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي في بداية مشوار التأهل للنسخة الجديدة من البطولة العريقة التي تستضيفها ألمانيا منتصف العام المقبل.

وتستحوذ المباراة التي يحتضنها استاد "دييجو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي على القدر الأكبر من الاهتمام بين جميع المباريات التي تقام اليوم الخميس في افتتاح فعاليات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) .

و تفتتح فعاليات الجولة الأولى من التصفيات التي تقام على مدار 3 أيام، اليوم الخميس بثماني مباريات، تتقدمها هذه المواجهة بين حامل اللقب ووصيفه.

كان المنتخبان قد التقيا منتصف عام 2021 بنهائي يورو 2020 على استاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب الإيطالي.

بعدها بعام واحد فقط، التقى الفريقان مجددا في دور المجموعات لمسابقة دوري أمم أوروبا، وتعادلا في إنجلترا سلبيا ثم فاز المنتخب الإيطالي في لقاء الإياب على ملعبه 1-0 في سبتمبر 2022.

ويتأهب الفريقان حاليا لمواجهة أخرى بينهما في بداية طريق البحث عن التأهل للبطولة الأهم وهي كأس الأمم الأوروبية.

وبرغم أن نظام التصفيات يتيح لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالتصفيات التأهل إلى النهائيات مباشرة، يدرك

المنتخب الإيطالي أكثر من أي فريق آخر مدى أهمية الحسم المبكر وعدم الانتظار حتى مرحلة متأخرة من التصفيات.

كان المنتخب الإيطالي قد تعرض لصدمة كبيرة قبل عام واحد بعدما أخفق في الملحق الفاصل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويرغب الفريق في حسم تأهله ليورو 2024 دون أي صدمات أخرى.

وفي المقابل، تأتي مشاركة المنتخب الإنجليزي في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بعد شهور قليلة من خروجه المبكر من مونديال 2022 رغم أنه كان أحد المرشحين للفوز باللقب.

وتمنح المواجهة بين الفريقين هذه التصفيات ضربة بداية قوية ومثيرة حيث يلتقي حامل اللقب ووصيفه في صراع مبكر على صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي تشهد غدا أيضا مباراة أخرى بين منتخبي مقدونيا الشمالية ومالطة.

وإلى جانب أهمية المباراة لكل من الفريقين، تحظى هذه المباراة بأهمية خاصة لدى المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي يتطلع للانفراد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي من خلال تسجيل أي هدف في هذه المباراة.

كان كين قد عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف، التي يحرزها أي لاعب مع المنتخب الإنجليزي عندما سل هدفا من ركلة جزاء في هزيمة الفريق 1-2 أمام نظيره الفرنسي بدور الثمانية لمونديال 2022 ليقتسم لقب الهداف التاريخي مع المهاجم السابق واين روني برصيد 53 هدفا لكل منهما.

وفي مباريات أخرى غدا بالتصفيات نفسها يلتقي تلتقي كازاخستان مع سلوفينيا والدنمارك مع فنلندا وسان مارينو مع أيرلندا الشمالية في المجموعة الثامنة والبوسنة والهرسك مع أيسلندا وسلوفاكيا مع لوكسمبورج والبرتغال مع ليشتنشتاين في المجموعة العاشرة.

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