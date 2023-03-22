بثنائية في مرمى زامبيا..منتخب مصر الأولمبي يضع قدماً في أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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وضع منتخب مصر الأولمبي قدما في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في المغرب.

وحقق المنتخب المصري الأولمبي فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه منتخب زامبيا، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور الختامي للتصفيات المؤهلة للبطولة القارية

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح ابراهيم عادل التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 73، فيما تكفل عبدالرحمن عاطف، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وأصبح يكفي منتخب مصر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب التي تجرى بزامبيا يوم الأحد القادم، من أجل حجز ورقة الترشح لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب، التي تُقام فعالياتها في نوفمبر المقبل.

في المقابل، بات يتعين على منتخب زامبيا الفوز بفارق 3 أهداف للصعود لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المؤهلة لمنافسات كرة القدم بدورة باريس الأولمبية 2024.

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