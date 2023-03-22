مقابل 5 مليارات جنيه إسترليني..ملياردير بريطاني يعرض شراء مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء، نقلا عن شخصين على دراية بالخطة، إن الملياردير البريطاني جيم راتكليف يخطط لعرض أكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني بينها ديون للاستحواذ على مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في صفقة قياسية على صعيد الأندية الرياضية.

وينافس راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، أمام الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ على أنجح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الشخصان المطلعان على الخطة أن الطرفين من المنتظر أن يتقدما بعرضيهما لعائلة جليزر مساء اليوم، مشيرا إلى أن قيمة عرض الشيخ جاسم لم يكشف عنها بعد.

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