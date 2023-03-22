تراجع القيمة السوقية لميلان وإنتر ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

المصدر: وام

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مع المستوى المتميز والانطلاقة المثالية للفريق في الموسم الحالي، انتزع نابولي بجدارة صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية بالدوري الإيطالي لكرة القدم متقدما على قطبي مدينة ميلانو (ميلان وانتر ميلان) و نادي يوفنتوس العريق بعد تراجع القيمة السوقية للفرق الثلاثة.

و قدم نابولي مسيرة استثنائية في الموسم الحالي حتى الآن عبر تصدره الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة من 27 مباراة متفوقا على لاتسيو صاحب المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق 19 نقطة قبل آخر 11 جولة على انتهاء الموسم.

كما شق نابولي طريقه إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي يلتقي فيه ميلان في مواجهة إيطالية خالصة على أحد مقاعد المربع الذهبي للبطولة.

وطبقا لأحدث تقييم أجراه موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، قفز نابولي 3 مراتب دفعة واحدة إلى صدارة قائمة الأعلى قيمة سوقية بين أندية الدوري الإيطالي.

و حققت القيمة السوقية لنابولي تقدما واضحا عن التقييم السابق، الذي صدر في الأول من مارس الحالي وارتفعت القيمة السوقية للفريق من 543 إلى 629 مليون يورو بزيادة بلغت 15.8 % .

وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لكل من ميلان حامل اللقب وانتر ميلان ويوفنتوس مرتبة واحدة إلى المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

وانخفضت قيمة فريق ميلان السوقية من 571.4 إلى 547 مليون يورو (بنسبة 4.2 %) وانتر ميلان من 555.95 إلى 534.45 مليون يورو (بنسبة 3.9 %) ويوفنتوس من 442.3 إلى 420.7 مليون يورو (بنسبة 4.9 %) .

وشهد التقييم الجديد ارتفاعا في القيمة السوقية لـ13 من فرق الدوري الإيطالي، مقابل تراجع قيمة 7 فرق، وارتفعت القيمة الإجمالية لفرق المسابقة من 4.52 مليار يورو إلى 4.63 مليار يورو بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 % .

ومثلما لعب الثنائي الهجومي المكون من النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيشا كفارتسخيليا الدور الأكبر في نجاحات نابولي الكروية محليا وأوروبيا في الموسم الحالي، كان لهذا الثنائي الدور الأكبر في الارتقاء إلى صدارة قائمة الفرق الأعلى قيمة سوقية بالدوري الإيطالي؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية لهما مجتمعين بمقدار 55 مليون يورو من بين 86 مليون يورو ارتفعت بها القيمة السوقية لنابولي عن التقييم السابق.

كان أوسيمين، الذي أحرز 22 هدفا للفريق قد تصدر بها قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم صاحب القفزة الأكبر في القيمة السوقية بهذا التقييم؛ حيث شهدت قيمته السوقية ارتفاعا بلغ 30 مليون يورو لينضم اللاعب إلى نادي الـ100 مليون يورو على الأقل.

و فيما ارتفعت قيمة أوسيمين إلى 100 مليون يورو، ارتفعت قيمة زميله الجورجي كفاراتسخيليا 25 مليون يورو لتبلغ 85 مليون يورو ويصبح ثاني أعلى لاعبي الدوري الإيطالي من حيث القيمة السوقية خلف أوسيمين.

و سجل كفارتسخيليا 11 هدفا لفريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليسجل مع زميله أوسمين 33 هدفا، وهو ما يفوق 50 % من الأهداف الـ64 التي سجلها نابولي في 27 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

و على النقيض، كان الفرنسي بول بوجبا /30 عاما/ لاعب يوفنتوس، والذي حاصرته الإصابات منذ عودته إلى يوفنتوس في بداية هذا الموسم، هو أكبر الخاسرين في التقييم الجديد بعدما واصل اللاعب تراجعه على مستوى القيمة السوقية.

كانت قيمة اللاعب السوقية 48 مليون يورو عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي غير أنها تراجعت إلى 35 مليون يورو في نوفمبر الماضي بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وشهد التقييم الجديد تراجع قيمته بمقدار 15 مليون يورو أخرى لتصبح 20 مليون يورو.

كما شهدت القيمة السوقية للبلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان تراجعا كبيرا من 55 إلى 40 مليون يورو.

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