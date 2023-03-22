بديل بنزيما.. ريال مدريد حائر بين هاري كين وفلاهوفيتش

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد لم يستقر بعد على هوية المهاجم الذي ينوي التعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجومه، بسبب الإصابات المتكررة لكريم بنزيما، التي تجبره على الغياب فترات كبيرة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، مرشحان لتدعيم هجوم ريال مدريد في الموسم الجديد.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن ريال مدريد يرغب في ضم مهاجم آخر في الميركاتو الصيفي، لمساعدة بنزيما في قيادة خط الهجوم، مضيفة أن التعاقد مع هاري كين أو فلاهوفيتش لن يكلف خزينة الميرنغي أقل من 100 مليون يورو، ولكن الأهم بالنسبة للريال هو اختيار اللاعب الأنسب بينهما الذي سيكون قادراً على التأقلم سريعاً.

يذكر أن بنزيما غاب عن ريال مدريد هذا الموسم في عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة، التي حرمته أيضاً من المشاركة مع منتخب بلاده فرنسا في بطولة كأس العالم 2022.

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