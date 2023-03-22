هازارد صفقة محتملة لاتحاد جدة في الصيف المقبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي اتحاد جدة السعودي يضع البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد، على قائمة الصفقات المحتمل إتمامها الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة اتحاد جدة ستسعى للتوقيع مع هازارد، حال فشل النادي في التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

وارتبط اسم هازارد بالرحيل عن صفوف ريال مدريد الصيف المقبل، بعد خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنغي، وعدم رغبة الريال في استمراره، إلا إن اللاعب نفسه ليس لديه استعداد للرحيل عن سانتياغو برنابيو وهو ما أعلنه في وقت سابق.

ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه الموسم الجديد بلاعبين مميزين، لتلبية طلبات الجماهير باستقدام صفقات عالمية بعدما تعاقد نادي النصر في يناير الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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