أمير قطر يتدخل في ملف تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، تطورات جديدة في ملف تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل انتهاء عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أمير قطر طالب إدارة باريس سان جيرمان بسرعة إنهاء ملف تجديد عقد ميسي، والتوصل مع النجم الأرجنتيني لاتفاق جديد وتمديد عقده مع حديقة الأمراء فترة أخرى.

وأضافت الصحيفة، أن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عقد جلسة مع خورخي ميسي والد اللاعب، وقدم له عرضاً، إلا إنه لم ينال استحسان ميسي لعدم وضوح المشروع الرياضي للنادي بالإضافة إلى عدم تلقيه ضمانات كافية بوصول تدعيمات جديدة للفريق بهدف الفوز بالبطولات مع باريس واعتلاء القمة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

وتابعت الصحيفة مؤكدة أن إدارة باريس تدرك جيداً أن حلم التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، لن يتحقق إلا بوجود ميسي، لذلك سيتم عقد جلسة أخرى مع اللاعب الأرجنتيني ووالده لإقناعه بتمديد عقده على الأقل لموسم جديد.

يذكر أن باريس سان جيرمان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكراً، من دور الـ 16 بعد الإقصاء على يد بايرن ميونيخ الألماني.

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