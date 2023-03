فيديو .. آلاف الأرجنتينيين يحاولون اقتحام عشاء ميسي في مشهد مهيب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزاحم آلاف الأشخاص على مطعم صغير في الأرجنتين خلال تناول ليونيل ميسي العشاء فيه، وفور انتشار خبر تناول ميسي لعشائه في مطعم بمنطقة باليرمو في بوينس أيرس تجمع الآلاف محاولين تحيته والتقاط الصور، في مشهد "لا يصدق"، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة البرق.

وبدأت حشود الجماهير بالغناء والرقص خارج المطعم، حتى خروج ميسي، الذي أحاطه رجال الأمن وقادوه لسيارة وسط محاولات الحشود للاقتراب منه، وبالرغم من الزحام الكبير، بدا ميسي مبتسما وسعيدا بأبناء بلده.

وفي أول زيارة لميسي إلى بلاده الأرجنتين، منذ "مسيرة الأبطال" بعد تحقيق لقب كأس العالم في ديسمبر الماضي، قرر أسطورة البلاد تناول العشاء مع عائلته في مطعم بمنطقة باليرمو.

The scenes in Argentina outside a restaurant where Messi was having dinner at 🇦🇷



pic.twitter.com/Hlb2q0I59Q