100 مليون إسترليني كاش.. توتنهام يضع شروطاً صعبة للاستغناء عن هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وضع نادي توتنهام شروطاً صعبة، للاستغناء عن هدافه التاريخي هاري كين، خلال الانتقالات الصيفة المقبلة، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بضمه مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن توتنهام يتمسك بالحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، لبيع هاري كين، مشيرة إلى أن طلبات النادي الإنجليزي لا تتوقف عند هذا الحد، بل يرغب في الحصول على المبلغ دفعة واحدة "كاش"، ويرفض تقسيطه.

وفي نفس الوقت أكد الصحيفة أن طلبات توتنهام الصعبة جاءت أملاً في إقناع هاري كين بتجديد عقده، والبقاء فترة جديدة بين صفوف السبيرز، في ظل انتهاء تعاقده مع توتنهام بنهاية الموسم المقبل 2024.

وكان هاري كين أكد في وقتٍ سابق، أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع السبيرز، بعد نهاية الموسم الحالي.

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