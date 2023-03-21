الأمور تتعقد.. رفض استئناف برشلونة بشأن تسجيل عقد جافي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قررت المحكمة التجارية الإسبانية، التصديق على قرار رفض تسجيل العقد الجديد لجافي لاعب برشلونة.

وكانت محكمة برشلونة الاقتصادية حكمت بإلغاء الإجراء الاحترازي الذي أجبر رابطة الدوري الإسباني على تسجيل عقد جافي الجديد، حيث رفضت رابطة الدوري تسجيل العقد حينها لتأخر برشلونة في إرسال الأوراق بعد انقضاء الموعد النهائي، مما دفع النادي الكتالوني لمقاضاة الرابطة والمطالبة بتسجيل العقد بشكل فوري.

وسجل برشلونة عقد جافي الجديد في الأشهر الماضية بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد رفض رابطة الدوري الإسباني، لكن المحكمة قضت الأسبوع الماضي بعدم أحقية البارسا في تسجيل العقد، وبناء على حكم المحكمة تقرر إلغاء القرار الاحترازي بقيد جافي ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وعودته كأحد لاعبي فريق الشباب.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمام برشلونة 20 يوماً للجوء إلى محكمة برشلونة الإقليمية، مؤكدة أن البرسا لن يستطيع تسجيل عقد جافي الجديد في قائمته حتى يقوم بتخفيض فاتورة رواتب الفريق الأول، حتى يستطيع تسجيل عقد لاعبه الشاب والاعتماد عليه الموسم المقبل، وبذلك، سيكون جافي لاعباً حراً بنهاية شهر يونيو المقبل، إذا لم ينجح برشلونة في تسجيل عقده الجديد برابطة الدوري الإسباني.

يذكر أن عقد برشلونة الجديد مع جافي كان يقضي باستمراره بين صفوف البلوغرانا حتى عام 2026، بشرط جزائي ضخم يبلغ مليار يورو.

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